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В Мозыре трое мужчин изнасиловали школьницу

25.02.2021 17:09 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мозыре после вечеринки трое мужчин изнасиловали школьницу. Подробности сообщает МВД.

Днем 20 февраля на встречу с друзьями в Мозырь приехала школьница из другого города. В компании сверстников оказались и незнакомые ей взрослые парни. Все вместе отправились в магазин, а затем — на квартиру. Девочку напоили, она уснула. Когда проснулась, друзей в квартире не было, а на кухне оставались трое мужчин.

Они изнасиловали подростка и затем отправили на такси домой. О случившемся девочка рассказала матери, женщина обратилась в милицию. Вскоре оперативники задержали двоих 25-летних и одного 26-летнего жителей Мозыря.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело.

 
 
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Оперативники задержали двоих 25-летних и одного 26-летнего жителей Мозыря.
 
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