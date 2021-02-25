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Адский "флэт": трое мозырян на вечеринке изнасиловали школьницу
25.02.2021 17:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 фев – Sputnik. Уголовный дела возбуждены в отношении трех жителей Мозыря, которые подозреваются в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
По информации правоохранителей, 20 февраля к друзьям в райцентр из другого города приехала школьница: в компании были ей не знакомые парни. Все они после посещения магазина отправились на квартиру – "флэт".
"Девочку довели до состояния алкогольного опьянения, в конце концов она уснула. Когда очнулась, друзей в квартире не было: на кухне оставались трое мужчин. Они воспользовались ситуацией и совершили в отношении гости развратные действия", – сказали в МВД.
Подозреваемые затем отправили школьницу домой на такси. Потерпевшая о случившемся рассказала матери, которая позвонила в РОВД. Оперативники приехали в квартиру и задержали троих мужчин – местных жителей 25 и 26 лет.
В отношении них возбудили уголовные дела, в настоящее время они находятся под стражей. Пострадавшая девочка в школу сейчас ходит – с ней работают психолог.
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Школьница приехала в районный центр в гости к приятелям, однако попала на алкогольный "флэт".
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