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Небольшой пожар произошел на Мозырском НПЗ. Идут восстановительные работы
Источник материала: Tut.by
На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе произошел небольшой пожар,
Пожар в секции комплекса по переработке нефти произошел днем 25 февраля.
В результате возгорания повреждены 50 метров теплоизоляции трубопровода углеводородного газа.
Технологический процесс предприятия не нарушен, поводятся восстановительные работы.
Пострадавших нет.
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