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Небольшой пожар произошел на Мозырском НПЗ. Идут восстановительные работы

26.02.2021 10:43 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе произошел небольшой пожар, сообщили в МЧС.


Фото: Екатерина Герасимович, TUT.BY

Пожар в секции комплекса по переработке нефти произошел днем 25 февраля.

В результате возгорания повреждены 50 метров теплоизоляции трубопровода углеводородного газа.

Технологический процесс предприятия не нарушен, поводятся восстановительные работы.

Пострадавших нет.

 
 
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