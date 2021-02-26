Пожар произошел на Мозырском НПЗ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 фев – Sputnik. Пожар случился на территории ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод", об этом сообщили в МЧС Беларуси.

Сообщение о возникновении огня поступило спасателям 15:15 25 февраля. Как было установлено, возгорание произошло на клапанной сборке секции 100 комплекса ЛК-6У №1 по переработке нефти в бензин, дизельное топливо и керосин.

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По данным спасателей, огонь повредил 50 метров теплоизоляции трубопровода углеводородного газа. В результате ЧП технологический процесс предприятия нарушен не был. Секция 100 остановлена, специалисты поводят восстановительные работы.

В пресс-службе МЧС отметили, что пострадавших нет, причина пожара устанавливается

Напомним, что ранее горел один из цехов "Белшины" - на предприятии с рабочих мест эвакуировали 40 человек. Сработала автоматическая водяная система пожаротушения, ликвидировать огонь удалось достаточно быстро. Пострадавших в результате случившегося также не было.

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