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Пожар произошел на Мозырском НПЗ
26.02.2021 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 фев – Sputnik. Пожар случился на территории ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод", об этом сообщили в МЧС Беларуси.
Сообщение о возникновении огня поступило спасателям 15:15 25 февраля. Как было установлено, возгорание произошло на клапанной сборке секции 100 комплекса ЛК-6У №1 по переработке нефти в бензин, дизельное топливо и керосин.
По данным спасателей, огонь повредил 50 метров теплоизоляции трубопровода углеводородного газа. В результате ЧП технологический процесс предприятия нарушен не был. Секция 100 остановлена, специалисты поводят восстановительные работы.
В пресс-службе МЧС отметили, что пострадавших нет, причина пожара устанавливается
Напомним, что ранее
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Огонь возник в секции, где производилась переработке нефти в бензин, дизельное топливо и керосин - проводятся восстановительные работы.
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