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Крупный торговый центр опять "заминировали" в Минске
26.02.2021 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 фев – Sputnik. Сотрудники милиции эвакуировали посетителей и работников столичного ТЦ "Дана Молл" после получения сообщения о минировании, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
На месте работают саперы, предпринимаются необходимые меры безопасности. По сообщениям очевидцев, на улицу эвакуировано более 200 человек.
"Предпринимаются необходимые меры безопасности. Работает саперно-пиротехническая группа", - рассказали в ГУВД.
Минская милиция принесла извинения горожанам за причиненные неудобства.
Напомним, ТЦ "Дана Молл"
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Сообщение о взрывчатке, поступившее накануне в милицию, сейчас проверяет саперно-пиротехническая служба.
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