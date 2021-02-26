Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 фев – Sputnik. Сотрудники милиции эвакуировали посетителей и работников столичного ТЦ "Дана Молл" после получения сообщения о минировании, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

На месте работают саперы, предпринимаются необходимые меры безопасности. По сообщениям очевидцев, на улицу эвакуировано более 200 человек.

"Предпринимаются необходимые меры безопасности. Работает саперно-пиротехническая группа", - рассказали в ГУВД.

Минская милиция принесла извинения горожанам за причиненные неудобства.

Напомним, ТЦ "Дана Молл" уже "минировали" в конце января этого года, но, как и предполагалось, взрывоопасных устройств обнаружено не было. Также в последнее время в Минске "минировали" Мингорисполком, Мингорсуд, гостиницу "Минск", метрополитен, железнодорожный вокзал, ТЦ "Галилео", а также несколько учреждений образования. Лжеминерам грозит уголовная ответственность (статья 340 УК Беларуси), которая наступает с 14 лет. Нарушителям грозит от штрафа до 7 лет лишения свободы.

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