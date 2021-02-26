В Скиделе пенсионер с ножом и пистолетом пытался попасть в здание отдела охраны. Зачем, пояснить не смог

Источник материала: Tut.by

Ночью 21 февраля в милицию поступило сообщение от дежурной Скидельского отдела охраны МВД — пожилой мужчина намеревается вломиться в здание, угрожая ножом и предметом, похожим на пистолет. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Милиционеры задержали нетрезвого 68-летнего местного жителя, «орудия» преступления лежали рядом. Мужчина пояснил, что накануне выпивал и поругался с супругой. Зачем направился к зданию милиции, объяснить не смог, но вину признал и раскаялся.

Пистолет оказался газовым и неисправным. Со слов задержанного, пистолет нашел на улице, а нож смастерил из подручных материалов.

Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство.