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Влюбленную парочку несовершеннолетних наркодиллеров задержали в Витебске

26.02.2021 15:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 26 фев – Sputnik. Витебские милиционеры задержали двух учащихся одного из городских ПТУ занимавшихся распространением особо опасных наркотиков, сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Молодые люди попали в поле зрения оперативников, когда те проводили мероприятия по пресечению деятельности одного из интернет-магазинов, торгующих наркотиками.

"Милиционеры обратили внимание на 16-летнего жителя Витебска, который, по имеющейся информации, недавно устроился работать закладчиком наркотиков", - отметили в пресс-службе УВД.

Позже оперативники выяснили, что к своей деятельности парень привлек 17-летнюю девушку с которой встречался. Молодые люди делали закладки во время прогулок.

© Photo : ГУВД Мингорисполкома
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Распространителей задержали, когда те шли за крупной партией наркотиков в один из Витебских парков. Во время обысков у задержанных были найдены особо опасные наркотики альфа PVP и амфитамин. Кроме того, сотрудники ОБНОН обнаружили пакетики для расфасовки наркотиков и специальные весы для их взвешивания.

Во время следствия удалось выяснить, что за свою непродолжительноую "карьеру" молодой человек успел сделать закладки не только в областном центре, но и в Минске. При этом лишь в одном только Витебске оперативники изъяли 40 закладок с наркотиками, которые оставили молодые люди.

Подозреваемые задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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По заявлению правоохранителей, молодые люди успели сделать большое количество закладок не только в областном центре, но и в Минске.
 
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