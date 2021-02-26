Тихановский остается под стражей до конца апреля

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 фев – Sputnik. Белорусскому оппозиционеру и блогеру Сергею Тихавноскому продлили содержание под стражей до конца апреля, сообщила его адвокат Наталья Мацкевич.

Предыдущий срок содержания под стражей у Тихановского истекает 28 февраля.

"Срок содержания под стражей продлен до 11 месяцев, поеду сейчас документ посмотрю. То есть до конца апреля 2021 года", - рассказала Мацкевич.

Тихановский был задержан 29 мая в Гродно во время пикета в поддержку выдвижения кандидатом в президенты его супруги Светланы. Вместе с ним были задержаны несколько сторонников.

По версии следствия, во время митинга грубо нарушался общественный порядок, "совершены групповые действия, сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции".

Тихановский и ряд лиц обвиняются в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме того, действия одного из фигурантов дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) УК.

Блогер содержится в следственном изоляторе в Жодино.