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Тихановский остается под стражей до конца апреля

26.02.2021 16:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 фев – Sputnik. Белорусскому оппозиционеру и блогеру Сергею Тихавноскому продлили содержание под стражей до конца апреля, сообщила его адвокат Наталья Мацкевич.

Предыдущий срок содержания под стражей у Тихановского истекает 28 февраля.

"Срок содержания под стражей продлен до 11 месяцев, поеду сейчас документ посмотрю. То есть до конца апреля 2021 года", - рассказала Мацкевич.

Тихановский был задержан 29 мая в Гродно во время пикета в поддержку выдвижения кандидатом в президенты его супруги Светланы. Вместе с ним были задержаны несколько сторонников.

© Photo : предоставлено Никитой Данюком
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По версии следствия, во время митинга грубо нарушался общественный порядок, "совершены групповые действия, сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции".

Тихановский и ряд лиц обвиняются в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме того, действия одного из фигурантов дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) УК.

Блогер содержится в следственном изоляторе в Жодино.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Блогер был задержан в конце мая в Гродно, когда участвовал в пикете в поддержку выдвижения своей жены кандидатом в президенты.
 
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