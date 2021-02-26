Напал с ножом на братьев: студента будут судить за убийство в Гродно

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 26 фев – Sputnik, Инна Гришук. Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 20-летнего гродненца, который обвиняется в убийстве парня и покушении на убийство его младшего брата.

По материалам дела, ссора между молодыми людьми произошла в ночь с 10 на 11 сентября прошлого года во дворе по улице Поповича в Гродно, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси. У обвиняемого возник конфликт с компанией ребят. В результате он нанес удар ножом в живот 22-летнему юноше и несколько раз ударил ножом его 20-летнего брата. Удары пришлись на разные части тела, в том числе в область расположения жизненно важных органов.

Первый пострадавший вскоре умер от полученной травмы в больнице, второго удалось спасти. Обвиняемый скрылся с места преступления, а нож выбросил. Уже на следующий день гродненца задержали и взяли под стражу. В сентябре 2020 года он был студентом второго курса одного из местных вузов, до драки с ножом в поле зрения милиции не попадал.

Уголовное дело об убийстве и покушении на убийство по ч. 1 ст. 139, ч. 1 ст. 14 и п. 16 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь направлено для рассмотрения в Гродненский областной суд.

В прокуратуре также попытались разобраться, что могло стать причиной конфликта, который предшествовал преступлению. Высинилось, что ребята расположились на лавочке во дворе, которая была излюбленным местом для распития спиртных напитков у других лиц. Недалеко находится магазин, который работает до часу ночи, поэтому многие приходили употреблять горячительные напитки именно в этот двор. Прокуратура вынесла местному ОВД представление о том, чтобы милиция вовремя выявляла подобные точки сбора и пресекала их существование.

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