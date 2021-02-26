ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Напал с ножом на братьев: студента будут судить за убийство в Гродно

26.02.2021 16:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 26 фев – Sputnik, Инна Гришук. Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 20-летнего гродненца, который обвиняется в убийстве парня и покушении на убийство его младшего брата.

По материалам дела, ссора между молодыми людьми произошла в ночь с 10 на 11 сентября прошлого года во дворе по улице Поповича в Гродно, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси. У обвиняемого возник конфликт с компанией ребят. В результате он нанес удар ножом в живот 22-летнему юноше и несколько раз ударил ножом его 20-летнего брата. Удары пришлись на разные части тела, в том числе в область расположения жизненно важных органов.

Первый пострадавший вскоре умер от полученной травмы в больнице, второго удалось спасти. Обвиняемый скрылся с места преступления, а нож выбросил. Уже на следующий день гродненца задержали и взяли под стражу. В сентябре 2020 года он был студентом второго курса одного из местных вузов, до драки с ножом в поле зрения милиции не попадал.

Уголовное дело об убийстве и покушении на убийство по ч. 1 ст. 139, ч. 1 ст. 14 и п. 16 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь направлено для рассмотрения в Гродненский областной суд.

В прокуратуре также попытались разобраться, что могло стать причиной конфликта, который предшествовал преступлению. Высинилось, что ребята расположились на лавочке во дворе, которая была излюбленным местом для распития спиртных напитков у других лиц. Недалеко находится магазин, который работает до часу ночи, поэтому многие приходили употреблять горячительные напитки именно в этот двор. Прокуратура вынесла местному ОВД представление о том, чтобы милиция вовремя выявляла подобные точки сбора и пресекала их существование.

Читайте также: 

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Драка между молодыми людьми, приведшая к поножовщине, произошла в одном из дворов, в котором часто собирались граждане для распития спиртных напитков, и...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Влюбленную парочку несовершеннолетних наркодиллеров задержали в Витебске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by