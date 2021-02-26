Издевался над котом: семью наказали за жестокое поведение ребенка

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 26 фев– Sputnik, Инна Гришук. Родителей мальчика, жестокая игра которого с домашним котом попала на видео и вызвала возмущение защитников животных, наказали за ненадлежащее воспитание ребенка. Комиссия по делам несовершеннолетних Новогрудского района рассмотрела материалы проверки милиции и решила вынести семье предупреждение.

Причиной разбирательств стало поведение 4-летнего мальчика. На кадрах, опубликованных в начале февраля в социальных сетях, было четко видно, как мальчик пинал питомца ногами, силой возил по снегу, как санки, а затем подвесил на поводке на перилах лестницы и радостно хлопал в ладоши.

По данному факту сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних провели проверку и установили, что мальчик действительно жестоко обращался с котом. Но в силу возраста он не мог нести ответственность за свои поступки. На родителей ребенка был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 9.4 КоАП Беларуси "Невыполнение обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, содержащего признаки административного правонарушения". Материалы проверки были переданы в местный райисполком.

Как сообщила Sputnik заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Новогрудского райисполкома Ольга Гизовская, материалы проверки были рассмотрены на заседании комиссии, часть первая ст. 9.4 КоАП РБ предусматривает предупреждение или штраф до 10 базовых величин.

"Мы предупредили родителей. Такое решение приняла комиссия. Родители раскаивались, разъяснили свою позицию, говорили, что раньше ребенок никогда не обижал домашних питомцев, которые есть в семье. Если бы они видели попавшую на видео игру, то не допустили бы подобное поведение", – сообщила Ольга Гизовская, уточнив, что семья мальчика характеризуется положительно.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленные законом сроки.

Видео жестокой прогулки ребенка и кота появилось в соцсетях в начале февраля. Вскоре четырехминутный ролик стал резонансным, и в ситуацию вмешалась местная милиция. Защитники животных написали обращение в прокуратуру с требованием наказать всех, кто допустил или не остановил жестокую игру мальчика. В положенные сроки они получили ответ, где было сказано, что наказание понесет семья ребенка . Что касается бабушки мальчика, то в отношении нее административный протокол не составлялся из-за отсутствия оснований.

Рыжего кота по кличке Феникс на следующий день после появления видео забрали у хозяйки волонтеры из приюта для бездомных животных, отвезли к ветеринару, сделали анализы и УЗИ. Обследование показало, что коту примерно полгода, переломов, ушибов и других травм и повреждений у него не нашли. Спустя две недели Феникса передали в новую семью в Заславль.

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