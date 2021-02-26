Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 фев - Sputnik. Бывшему директору Могилевской областной дирекции ОАО "Белгазпромбанк" Сергею Кармызову оглашен обвинительный приговор за превышение должностных полномочий.

Кармызов был среди 15 топ-менеджеров и других работников Белгазпромбанка, которых задержали в июне 2020 года. В отношении него возбудили уголовное дело за превышение служебных полномочий, которое причинило ущерб в особо крупном размере. Сегодня суд огласил приговор

Судом ему назначено 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, ему назначен штраф в размере 300 базовых величин.

Также решением суда он лишен права занимать определенные должности сроком на 5 лет.

Данное решение суда неокончательное, и оно может быть обжаловано или опротестовано в установленном порядке. Кармызова судили за то, что он, по версии обвинения, спланировал и организовал выдачу кредита на подставное лицо, за что получил денежное вознаграждение в размере 10% от суммы выданного кредита. Потерпевшей проходила его давняя знакомая, которая несколько лет назад получила кредит.

Дело Белгазпромбанка

По поручения Нацбанка в Белгазпромбанке была введена временная администрация с 15 июля 2020 года, после того, как финансовая милиция пришла в банк с обысками в связи с уголовным делом о получении взяток, уклонении от уплаты налогов и "отмывании" денег, полученных преступным путем. Вскоре был задержан экс-руководитель банка Виктор Бабарико и несколько его заместителей. В январе 2021 года председателем правления банка стала Надежда Ермакова.

Ранее происходящее в Белгазпромбанке прокомментировали основные акционеры – Газпром и Газпромбанк. В совместном релизе компании заявили о противозаконном назначении временной администрации и о нарушении властями Беларуси как белорусского законодательства, так и договоров ЕАЭС.

17 февраля в Верховном суде Беларуси началось рассмотрение уголовного дела, основным обвиняемым по которому является Виктор Бабарико. Кроме него, остальные семь обвиняемых признали вину и дали признательные показания. Сейчас в суде объявили перерыв как минимум до 8 марта.