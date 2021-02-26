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Кубраков об августе 2020 года: я и моя семья повергались давлению
27.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МНСК, 26 фев – Sputnik. Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков рассказал, какие угрозы поступали ему в социальных сетях, и какое оказывалось давление на семью.
© Sputnik / Виктор Толочко
Личные данные министра были опубликованы в открытом доступе в интернете, когда он еще руководил минской милицией.
"Я и моя семья подвергались давлению. Была попытка влияния на ребенка в школе. Также угрожали сжечь машину, писали разные гадости на подъезде, на почтовом ящике, оставляли записки", – заявил глава МВД в интервью изданию "
"Конечно, не скажу, что близкие не обращали внимания на происходящее, – переживали. Но ни жена, ни дети не сказали мне, что боятся. Дочери 12 лет. Помню, предлагал ее в те августовские дни проводить в школу. "Нет, – отвечала, – сама пойду, я не боюсь", – сказал министр
По словам Кубракова, с давлением на семьи, оскорблениями и угрозами столкнулись в прошлом году многие семьи милиционеров.
"Мы реагировали очень быстро. Уже примерно в 70% случаев тех, кто угрожал, оскорблял, установлены, их действиям дается правовая оценка", – сказал глава ведомства.
Руководитель МВД отметил, что в настоящее время можно сказать, что ситуация в Беларуси находится под полным контролем органов внутренних дел. "Я верю своим сотрудникам, они безопасность обеспечат", – заключил он.
Напомним, что
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В августе 2020-го, когда в Минске был пик протестной активности, Кубраков даже хотел сопровождать свою 12-летнюю дочь в школу, но та отказалась.
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