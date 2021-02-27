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Леди Гаге вернули похищенных бульдогов
27.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 фев – Sputnik. Американской певице Леди Гаге вернули двух похищенных ранее собак, сообщает департамент полиции Лос-Анджелеса в Twitter.
"Обе собаки Леди Гаги были переданы в местный полицейский участок и благополучно воссоединились с представителями Леди Гаги", - говорится в заявлении полиции в Twitter.
Что касается помощника артистки, то он с ранениями груди находится в больнице. Леди Гага назвала его героем, так как он рисковал своей жизнью.
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При каких обстоятельствах были найдены собаки не уточняется; ранее артистка предложила за них выкуп в размере 500 тысяч долларов.
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