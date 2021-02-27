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Леди Гаге вернули похищенных бульдогов

27.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 фев – Sputnik. Американской певице Леди Гаге вернули двух похищенных ранее собак, сообщает департамент полиции Лос-Анджелеса в Twitter.

Инцидент произошел накануне: неизвестные с оружием напали на помощника артистки, который выгуливал трех ее французских бульдогов, и похитили двух питомцев. Третья собака смогла убежать, позже ее удалось отыскать. За похищенных собак Леди Гага предложила полмиллиона долларов в качестве вознаграждения.

"Обе собаки Леди Гаги были переданы в местный полицейский участок и благополучно воссоединились с представителями Леди Гаги", - говорится в заявлении полиции в Twitter.

Что касается помощника артистки, то он с ранениями груди находится в больнице. Леди Гага назвала его героем, так как он рисковал своей жизнью.

 
Теги: Минск
 
 
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При каких обстоятельствах были найдены собаки не уточняется; ранее артистка предложила за них выкуп в размере 500 тысяч долларов.
 
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