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Дети-"единороги" напали на ювелирный магазин в России - видео
27.02.2021 11:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 фев – Sputnik. Дети в костюмах единорогов напали на ювелирный магазин в одном из ТЦ Южно-Сахалинска. Об инциденте рассказала владелица торговой точки в своем
Маленькие дети забежали в магазин, проскользнув мимо охраны, и разбили молотком витрину. После малолетние хулиганы скрылись.
"У нас... ничего, вроде, не похитили, но мы вообще ничего не поняли", - рассказала владелица магазина.
Она добавила, что дети были в масках и с камерами. Сотрудницы магазина предположили, что нападавшие снимали видео для Tik Tok.
Руководство ювелирного салона обратилось в полицию. В региональном МВД подтвердили, что такое происшествие зафиксировано, ведется проверка.
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Дети в костюмах единорогов забежали в ювелирный салон с молотками, один из них начал крошить витрину.
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