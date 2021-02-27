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Дети-"единороги" напали на ювелирный магазин в России - видео

27.02.2021 11:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 фев – Sputnik. Дети в костюмах единорогов напали на ювелирный магазин в одном из ТЦ Южно-Сахалинска. Об инциденте рассказала владелица торговой точки в своем Instagram.

Маленькие дети забежали в магазин, проскользнув мимо охраны, и разбили молотком витрину. После малолетние хулиганы скрылись.

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Дети напали на ювелирный магазин. Кадры камеры наблюдения

"У нас... ничего, вроде, не похитили, но мы вообще ничего не поняли", - рассказала владелица магазина.

Она добавила, что дети были в масках и с камерами. Сотрудницы магазина предположили, что нападавшие снимали видео для Tik Tok.

Руководство ювелирного салона обратилось в полицию. В региональном МВД подтвердили, что такое происшествие зафиксировано, ведется проверка.  

 
Теги: Минск
 
 
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Дети в костюмах единорогов забежали в ювелирный салон с молотками, один из них начал крошить витрину.
 
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