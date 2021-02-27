Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 фев – Sputnik. Дети в костюмах единорогов напали на ювелирный магазин в одном из ТЦ Южно-Сахалинска. Об инциденте рассказала владелица торговой точки в своем Instagram .

Маленькие дети забежали в магазин, проскользнув мимо охраны, и разбили молотком витрину. После малолетние хулиганы скрылись.

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"У нас... ничего, вроде, не похитили, но мы вообще ничего не поняли", - рассказала владелица магазина.

Она добавила, что дети были в масках и с камерами. Сотрудницы магазина предположили, что нападавшие снимали видео для Tik Tok.

Руководство ювелирного салона обратилось в полицию. В региональном МВД подтвердили, что такое происшествие зафиксировано, ведется проверка.