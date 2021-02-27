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В больнице украинского города Черновцы произошел взрыв

27.02.2021 15:59 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Взрыв произошел в черновицкой городской больнице № 1, есть пострадавшие. Об этом в субботу сообщила заместитель главы Черновицкой областной администрации Наталия Гусак, передает ТАСС.

«В городской больнице № 1 произошел взрыв. Есть пострадавшие», — написала она на своей странице в Facebook.

По словам Гусак, сейчас происходит эвакуация пациентов в другие медицинские учреждения.

Как сообщает «Украинская правда», по предварительной информации, в результате пожара погибли два человека, были эвакуированы 20 человек.

 
 
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Есть пострадавшие, пациентов эвакуируют в другие медицинские учреждения.
 
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