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В больнице украинского города Черновцы произошел взрыв
Источник материала: Tut.by
Взрыв произошел в черновицкой городской больнице № 1, есть пострадавшие. Об этом в субботу сообщила заместитель главы Черновицкой областной администрации Наталия Гусак, передает
«В городской больнице № 1 произошел взрыв. Есть пострадавшие», — написала она на своей странице в Facebook.
По словам Гусак, сейчас происходит эвакуация пациентов в другие медицинские учреждения.
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Есть пострадавшие, пациентов эвакуируют в другие медицинские учреждения.
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