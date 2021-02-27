В больнице украинского города Черновцы произошел взрыв

Источник материала: Tut.by

Взрыв произошел в черновицкой городской больнице № 1, есть пострадавшие. Об этом в субботу сообщила заместитель главы Черновицкой областной администрации Наталия Гусак, передает ТАСС .

«В городской больнице № 1 произошел взрыв. Есть пострадавшие», — написала она на своей странице в Facebook.

По словам Гусак, сейчас происходит эвакуация пациентов в другие медицинские учреждения.

Как сообщает «Украинская правда» , по предварительной информации, в результате пожара погибли два человека, были эвакуированы 20 человек.