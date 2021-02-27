ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гомеле в квартире отключили свет - а там был подключенный к кислороду больной

27.02.2021 18:37 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

26 февраля в 14.26 женщина позвонила спасателям: мол, у нее дома в Гомеле на ул. Крайней пропало электричество — а в квартире лежит подключенный к концентратору кислорода ее больной 57-летний муж.


По словам женщины, аппарат работает только от сети, запасной баллон рассчитан на 30 минут.

Спасатели выехали на помощь.


Вначале медицинское оборудование подключили при помощи электрогенератора, а потом, спустя почти два часа, восстановилась и подача электричества.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина позвонила спасателям: мол, у нее дома в Гомеле на ул. Крайней пропало электричество - а в квартире лежит подключенный к концентратору кислорода ее больной...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В больнице украинского города Черновцы произошел взрыв
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by