В Гомеле в квартире отключили свет - а там был подключенный к кислороду больной

Источник материала: Tut.by

26 февраля в 14.26 женщина позвонила спасателям: мол, у нее дома в Гомеле на ул. Крайней пропало электричество — а в квартире лежит подключенный к концентратору кислорода ее больной 57-летний муж.





По словам женщины, аппарат работает только от сети, запасной баллон рассчитан на 30 минут.

Спасатели выехали на помощь.





Вначале медицинское оборудование подключили при помощи электрогенератора, а потом, спустя почти два часа, восстановилась и подача электричества.