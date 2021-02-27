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В Гомеле в квартире отключили свет - а там был подключенный к кислороду больной
Источник материала: Tut.by
26 февраля в 14.26 женщина позвонила спасателям: мол, у нее дома в Гомеле на ул. Крайней пропало электричество — а в квартире лежит подключенный к концентратору кислорода ее больной 57-летний муж.
По словам женщины, аппарат работает только от сети, запасной баллон рассчитан на 30 минут.
Спасатели выехали на помощь.
Вначале медицинское оборудование подключили при помощи электрогенератора, а потом, спустя почти два часа, восстановилась и подача электричества.
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Женщина позвонила спасателям: мол, у нее дома в Гомеле на ул. Крайней пропало электричество - а в квартире лежит подключенный к концентратору кислорода ее больной...
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