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В Минске мужчина пытался ограбить женщину в подъезде. Когда она стала звать на помощь - ударил ножом в шею
Источник материала: Tut.by
Вечером 25 февраля в одном из домов на улице Есенина в Минске напали на 48-летнюю местную жительницу, сообщает милиция. Раненную ножом женщину нашли в подъезде соседи.
По горячим следам задержать преступника не удалось. Оперативники пошли по квартирам, опросили десятки людей. Также изучили записи с камер видеонаблюдения. Чуть больше суток понадобилось, чтобы найти подозреваемого в нападении: им оказался неоднократно судимый 36-летний неработающий минчанин.
Выяснилось, что мужчина распивал спиртное на остановке неподалеку. На ограбление решился, когда увидел заходившую в подъезд женщину: вошел за ней и попытался забрать сумку. Когда жертва оттолкнула нападавшего и стала звать на помощь, тот ударил ее ножом в шею и скрылся.
Пострадавшая госпитализирована, сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает.
Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.
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В Минске мужчина пытался ограбить женщину в подъезде. Когда она стала звать на помощь - ударил ножом в шею
Все произошло вечером 25 февраля в одном из домов на улице Есенина.
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