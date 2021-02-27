В Минске мужчина пытался ограбить женщину в подъезде. Когда она стала звать на помощь - ударил ножом в шею

Источник материала: Tut.by

Вечером 25 февраля в одном из домов на улице Есенина в Минске напали на 48-летнюю местную жительницу, сообщает милиция. Раненную ножом женщину нашли в подъезде соседи.



Скриншот видео МВД со следственного эксперимента

По горячим следам задержать преступника не удалось. Оперативники пошли по квартирам, опросили десятки людей. Также изучили записи с камер видеонаблюдения. Чуть больше суток понадобилось, чтобы найти подозреваемого в нападении: им оказался неоднократно судимый 36-летний неработающий минчанин.



Скриншот камеры наблюдения. Видео с камеры в редакцию передали читатели

Выяснилось, что мужчина распивал спиртное на остановке неподалеку. На ограбление решился, когда увидел заходившую в подъезд женщину: вошел за ней и попытался забрать сумку. Когда жертва оттолкнула нападавшего и стала звать на помощь, тот ударил ее ножом в шею и скрылся.



Фото читателя TUT.BY

Пострадавшая госпитализирована, сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.