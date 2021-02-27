Петух убил своего хозяина на птичьих боях в Индии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 фев – Sputnik. Петух случайно убил своего хозяина на птичьих боях в индийском Джагитале, сообщает Times of India.

Перед самым началом боя птица попыталась вырваться и ударила в пах своего хозяина Танугула Сатиша прикрепленным к лапе ножом. Истекающего кровью мужчину быстро госпитализировали, однако по дороге он скончался из-за потери крови.

Полиция зарегистрировала дело о непреднамеренном убийстве и доставила петуха в участок. Некоторые новостные каналы заявили об аресте петуха, однако полицейские это опровергли. Они добавили, что петуха представят в суде как причину смерти его хозяина, там же и решат его дальнейшую судьбу. Доставят в суд и некоторых других участников петушиных боев.

Петушиные бои запрещены в Индии с 1960 года, однако они проходят подпольно во многих штатах, а участники делают на них ставки.

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