По меньшей мере 10 человек задержаны в ходе беспорядков в Барселоне

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 фев – Sputnik. По меньшей мере десять человек задержаны в ходе беспорядков, в которые переросла демонстрация в поддержку социальных преобразований в стране и защиту арестованного рэпера Пабло Аселя (Хаселя), сообщают правоохранительные органы.

Митинг, начавшийся на Университетской площади, закончился в очередной раз беспорядками в центре города – радикалы строили баррикады, поджигали их, громили и поджигали отделения банков, банкоматы, вход в один из отелей на Рамбле, грабили магазины, забрасывали полицию краской, фаерами. Сгорела машина силовиков напротив здания Городской гвардии.

@Мы задержали 10 человек, связанных с насильственными действиями, которые произошли в Барселоне. По меньшей мере один задержанный связан с поджогом минифургона Городской гвардии Барселоны@, - говорится в сообщении каталонских правоохранительных органов Mossos de Escuadra в Twitter.

Кроме того, митингующие в Сабаделе (каталонский город, расположенный в провинции Барселона, население более 200 тысяч жителей) строили баррикады из мусорных контейнеров, сообщают каталонские правоохранительные органы.

По данным службы скорой помощи женералитета Каталонии, в ходе беспорядков пострадали пять человек (четыре в Барселоне, один в Лериде).

Акции протеста прошли в субботу в ряде каталонских городов, в том числе в Барселоне, Сабаделе, Жироне, Таррагона, Лериде.

Протесты в Испании начались 16 февраля после ареста рэпера Пабло Аселя (Хаселя), приговоренного к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в социальных сетях и одной песне. Во многих городах акции перерастают в беспорядки и столкновения с полицией, наиболее ожесточенные - в Барселоне. Более сотни человек были задержаны (большинство уже отпущены), более сотни пострадали, в том числе десятки представителей сил правопорядка. Одна девушка потеряла глаз из-за пули пенопласта, выпущенной полицией. В акциях участвуют молодые люди ультралевых взглядов и анархисты. Премьер Испании Педро Санчес заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в стране, однако, по его словам, применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.

Правительство Испании заявило о планах пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова, чтобы оно применялось только в отношении тех, кто демонстрирует насильственное поведение или чьи действия представляют угрозу общественному порядку.