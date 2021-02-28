Пьяный водитель на BMW пробил заграждение и врезался в другую машину – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 фев - Sputnik. Пьяный водитель на BMW пробил заграждение и врезался в другую машину, подробности инцидента рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД г. Минска Анастасия Забавская.

ДТП случилось в субботу, 27 февраля. Примерно в четверть шестого вечера водитель 1983 года рождения, находившийся за рулем BMW, ехал по улице Голодеда со стороны одноименного проезда в направлении улицы Ташкентской. Поворачивая направо, он не справился с управлением и наехал сначала на бордюрный камень, а после – на разделительное ограждение. Далее автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Ford, остановившимся на красный свет. В результате ДТП никто не пострадал, машины получили механические повреждения, пострадавших нет.

Установлено, что виновник ДТП управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Медосвидетельствование показало у него концентрацию паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе 1,4 промилле. По данному факту проводится проверка.