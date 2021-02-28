При разгоне протестов в Мьянме погибли не менее шести человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 фев - Sputnik. По меньшей мере шесть человек погибли в трех городах Мьянмы в результате разгона протестующих, выступающих против захвата власти военными. Об этом в воскресенье сообщил портал Irrawaddy.

По данным этого ресурса, в Янгоне погибли трое демонстрантов, из них один был учителем. Двое людей были убиты и около 15 ранены во время разгона акции протеста в городе Баго. Кроме того, в Мандалае погиб мотоциклист, который даже не принимал участия в проходившем неподалеку митинге.

В свою очередь издание Mizzima сообщило о 10 погибших по всей стране. Также сообщается о 20 пострадавших в городе Тавой. Сотрудники медицинских служб заявляют, что у погибших были ранения от боевых патронов, у пострадавших – от резиновых пуль. Сообщается также о сулчаях применения слезоточивого газа.

Несмотря на обострение ситуации, демонстрации продолжаются во многих районах Мьянмы. Некоторые протестующие пытались обороняться самодельными щитами, в том числе вырезанными из бочек.

Согласно информации Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме, после прихода к власти военных были задержаны 854 человека.