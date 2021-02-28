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При разгоне протестов в Мьянме погибли не менее шести человек

28.02.2021 15:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 фев - Sputnik. По меньшей мере шесть человек погибли в трех городах Мьянмы в результате разгона протестующих, выступающих против захвата власти военными. Об этом в воскресенье сообщил портал Irrawaddy.

По данным этого ресурса, в Янгоне погибли трое демонстрантов, из них один был учителем. Двое людей были убиты и около 15 ранены во время разгона акции протеста в городе Баго. Кроме того, в Мандалае погиб мотоциклист, который даже не  принимал участия в проходившем неподалеку митинге. 

В свою очередь издание Mizzima сообщило о 10 погибших по всей стране. Также сообщается о 20 пострадавших в городе Тавой. Сотрудники медицинских служб заявляют, что у погибших были ранения от боевых патронов, у пострадавших – от резиновых пуль. Сообщается также о сулчаях применения слезоточивого газа.

Несмотря на обострение ситуации, демонстрации продолжаются во многих районах Мьянмы. Некоторые протестующие пытались обороняться самодельными щитами, в том числе вырезанными из бочек. 

Согласно информации Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме, после прихода к власти военных были задержаны 854 человека. 

 
Теги: Минск
 
 
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Три демонстранта погибли в Янгоне, еще два – в городе Баго. При этом одно из местных изданий сообщает о 10 погибших по стране.
 
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