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Мужчина упал в костер в Гомеле, пострадавший госпитализирован

28.02.2021 15:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 фев – Sputnik. Молодой мужчина получил ожоги в Гомеле, упав в костер, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.

Инцидент произошел в утром в субботу 27 февраля: спасателям поступила информация о госпитализации в первую городскую больницу гражданина с ожогами.

"Выяснилось, что пострадавший ночью отдыхал вместе с компанией возле озера Волотовское. Около 05-00 молодой мужчина оступился и упал руками в костер, в результате чего получил ожоги", – сказали в МЧС.

Там также отметили, что к медикам пострадавший обратился самостоятельно. В настоящее время он находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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В настоящее время он находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
 
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