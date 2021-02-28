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Полиция освободила из плена 300 школьниц, похищенных в Нигерии
28.02.2021 16:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 фев – Sputnik. Правоохранители Нигерии освободили из плена более 300 школьниц, похищенных боевиками в северо-западном штате страны Замфара, сообщил местный ресурс Nation.
© AP / JOERG SARBACH
По информации издания, в ближайшем времени группу из 317 несовершеннолетних привезут в город Гусау – столицу штата.
Боевики совершили нападение на школу в городе Джангебе в минувшую пятницу – в результате в плену оказались более трех сотен девочек.
По данным газеты PM News, боевики проникли в школу-интернат в ночное время, что позволило им беспрепятственно вывезти детей из учебного заведения.
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Боевики проникли в школу-интернат в ночное время, что позволило им беспрепятственно вывезти детей из учебного заведения.
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