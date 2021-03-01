|
В Гомеле «заминировали» сразу две школы
Источник материала: Tut.by
28 февраля в Гомеле «заминировали» сразу две школы,
Около восьми часов вечера к средней школе № 67 приехала группа разминирования, бригады МЧС, милиции и скорой помощи. Территорию вокруг школы оцепили. К счастью, никаких взрывных устройств саперы не нашли.
А позже саперно-пиротехническая служба работала еще в одном образовательном учреждении — гимназии № 10. Но и этот вызов оказался ложным.
Сейчас в милиции устанавливают личность звонившего.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас в милиции устанавливают личность звонившего.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)