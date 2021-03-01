Источник материала: Tut.by

28 февраля в Гомеле «заминировали» сразу две школы, сообщает «ЧП Гомель».





Около восьми часов вечера к средней школе № 67 приехала группа разминирования, бригады МЧС, милиции и скорой помощи. Территорию вокруг школы оцепили. К счастью, никаких взрывных устройств саперы не нашли.





А позже саперно-пиротехническая служба работала еще в одном образовательном учреждении — гимназии № 10. Но и этот вызов оказался ложным.

Сейчас в милиции устанавливают личность звонившего.