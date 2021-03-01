|
В Новополоцке горел рынок, огонь повредил восемь павильонов
Источник материала: Tut.by
В Новополоцке около полуночи 28 февраля произошел пожар на рынке «Дисна» на улице Блохина,
До приезда спасателей потушить пожар пытался сторож, однако понял, что не справится, и покинул горящее здание.
На рынке повреждены 8 торговых павильонов, в четырех из них сгорело имущество и оборудование.
По версии МЧС, пожар возник из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Новополоцке коло полуночи 28 февраля произошел пожар на рынке «Дисна» на улице Блохина.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)