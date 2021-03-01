В Новополоцке горел рынок, огонь повредил восемь павильонов

Источник материала: Tut.by

В Новополоцке около полуночи 28 февраля произошел пожар на рынке «Дисна» на улице Блохина, сообщает МЧС. Убытки потерпели хозяева 8 торговых павильонов.





До приезда спасателей потушить пожар пытался сторож, однако понял, что не справится, и покинул горящее здание.

На рынке повреждены 8 торговых павильонов, в четырех из них сгорело имущество и оборудование.

По версии МЧС, пожар возник из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.