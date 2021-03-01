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В Новополоцке горел рынок, огонь повредил восемь павильонов

01.03.2021 09:55 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Новополоцке около полуночи 28 февраля произошел пожар на рынке «Дисна» на улице Блохина, сообщает МЧС. Убытки потерпели хозяева 8 торговых павильонов.


До приезда спасателей потушить пожар пытался сторож, однако понял, что не справится, и покинул горящее здание.

На рынке повреждены 8 торговых павильонов, в четырех из них сгорело имущество и оборудование.

По версии МЧС, пожар возник из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

 
 
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В Новополоцке коло полуночи 28 февраля произошел пожар на рынке «Дисна» на улице Блохина.
 
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