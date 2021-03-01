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Скоростная электричка сбила стадо лосей под Березой
01.03.2021 11:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар – Sputnik. Скоростная электричка Брест-Минск столкнулась со стадом лосей возле ж/д станции "Бронная Гора" в Березовском районе Брестской области, рассказали в МЧС.
Авария случилась рано утром в минувшее воскресенье, стадо лосей внезапно выбежало на пути. Машинист использовал экстренное торможение, но это не помогло предотвратить столкновение: одно животное погибло.
Электровоз получил механические повреждения, задержка в движении составила 50 минут.
Животные на путях
Дикие животные и скот довольно часто попадают под поезда. Так, в 2017 году пассажирский поезд Брест – Москва сбил стадо коров под Жабинкой, больше 10 животных погибло. В прошлом году в Жабинсковском районе поезд Москва – Париж сбил стало овец, вышедших на пути, восемь из них погибло. В прошлом году БЖД фиксировала десятки инцидентов с участием животных на железной дороге.
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Состав в конечный пункт назначения прибыл на 50 минут позже. Пассажиры по время инцидента не пострадали, а вот животным пришлось несладко.
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