Скоростная электричка сбила стадо лосей под Березой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мар – Sputnik. Скоростная электричка Брест-Минск столкнулась со стадом лосей возле ж/д станции "Бронная Гора" в Березовском районе Брестской области, рассказали в МЧС.

Авария случилась рано утром в минувшее воскресенье, стадо лосей внезапно выбежало на пути. Машинист использовал экстренное торможение, но это не помогло предотвратить столкновение: одно животное погибло.

Электровоз получил механические повреждения, задержка в движении составила 50 минут.

Животные на путях

Дикие животные и скот довольно часто попадают под поезда. Так, в 2017 году пассажирский поезд Брест – Москва сбил стадо коров под Жабинкой, больше 10 животных погибло. В прошлом году в Жабинсковском районе поезд Москва – Париж сбил стало овец, вышедших на пути, восемь из них погибло. В прошлом году БЖД фиксировала десятки инцидентов с участием животных на железной дороге.

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