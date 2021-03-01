Сотрудников украинского посольства в Польше поймали на контрабанде

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мар – Sputnik. Двое сотрудников посольства Украины в Варшаве пытались провезти в Польшу валюту, золото и сигареты, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Нарушителей задержали на границе, когда те ехали на служебном автомобиле из Украины в Польшу.

"Двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на горячем - их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Случай для МИД вопиющий… Обоих сотрудников я немедленно отозвал из заграничной командировки", - говорится в сообщении Кулебы на его странице в Facebook.

При этом глава МИД Украины подчеркнул, что сотрудники диппредставительства больше не будут работать в посольстве. Кроме того, против них проведут дисциплинарное расследование. По его словам, МИД будет сотрудничать с правоохранительными органами, а действовать будут "тщательно и быстро".

"Коррупция везде, где есть люди. Разница только в том, терпят это или нет. В МИД - нет. Никогда не буду прикрывать злодеев, которые думают, что могут использовать дипломатический статус не для служения государству и народу, а для личного незаконного обогащения", - подчеркнул Кулеба.

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