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В Лиде драка закончилась поножовщиной: нападавшие закрылись в квартире и отказывались выходить

01.03.2021 11:49 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лиде драка возле одной из многоэтажек переросла в поножовщину: во время ссоры двух мужчин порезали ножом. Подозреваемые скрылись в одной из квартир, отказывались оттуда выходить, а когда силовики начали вскрывать входную дверь, парни все же сдались, сообщает милиция региона.


Фото: news24.in.ua, носит иллюстративный характер.

Драка произошла вечером в минувшую пятницу около одной из лидских многоэтажек. В итоге двое 29-летних мужчин были ранены — их с ножевыми ранениями забрали в больницу. Прибывшим на место происшествия милиционерам супруги потерпевших рассказали, что нападавшие парни скрылись в одной из квартир.

Больше часа правоохранители предлагали добровольно открыть квартиру, но парни не соглашались. Но как только силовики начали вскрывать входную дверь, молодые люди сдались.

Сейчас устанавливается, кто из них причинил потерпевшим ранения, а также другие обстоятельства инцидента. Нож изъяли.

 
 
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В Лиде драка возле одной из многоэтажек переросла в поножовщину: во время ссоры двоих парней порезали ножом. Подозреваемые скрылись в одной из квартир,...
 
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