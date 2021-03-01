ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Горках обнаружили мертвую пенсионерку - она могла отравиться угарным газом

01.03.2021 11:49 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Горках 28 февраля в частном доме обнаружили погибшей 79-летнюю женщину. Пенсионерка могла отравиться угарным газом, сообщает МЧС.


Фото: ru.depositphotos.com

Тело женщины нашли в ее доме на улице Карла Маркса в 22.10. Предполагают, что пенсионерка преждевременно закрыла заслонку дымохода печи и в результате отравилась угарным газом.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Сотрудников украинского посольства в Польше поймали на контрабанде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.03.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by