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В Горках обнаружили мертвую пенсионерку - она могла отравиться угарным газом
Источник материала: Tut.by
В Горках 28 февраля в частном доме обнаружили погибшей 79-летнюю женщину. Пенсионерка могла отравиться угарным газом,
Тело женщины нашли в ее доме на улице Карла Маркса в 22.10. Предполагают, что пенсионерка преждевременно закрыла заслонку дымохода печи и в результате отравилась угарным газом.
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Погибшей было 79 лет.
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