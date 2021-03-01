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В Жлобинском районе мужчина шел по железнодорожным путям - его насмерть сбил поезд
Источник материала: Tut.by
В Жлобинском районе мужчина шел по железнодорожным путям и попал под товарный поезд — он погиб,
Трагедия произошла 27 февраля примерно в 17.00 недалеко от станции Лукский.
Машинист, как только заметил на путях человека, применил экстренное торможение. Но это не помогло. Врачи некоторое время боролись за жизнь пострадавшего, однако спасти его не удалось.
Погибшим оказался 32-летний житель Рогачева. У мужчины остались жена и трое детей.
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Известно, что у него остались жена и трое детей, младшему всего полгода.
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