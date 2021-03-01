За сутки три несчастных случая на железной дороге: два человека погибли, еще один - в реанимации

Источник материала: Tut.by

В субботу, 27 февраля, в Беларуси на железной дороге погибли два человека, еще один попал в реанимацию. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Фото: pixabay.com

В субботу, около 17 часов, грузовой поезд Калинковичи — Могилев вблизи поселка Лукский Жлобинского района сбил 32-летнего жителя Рогачева.

Через час на остановке Мачулищи под электричку Минск — Осиповичи попала 32-летняя местная жительница. С различными травмами ее госпитализировали в нейрохирургическую реанимацию.

Еще один инцидент на железной дороге произошел на остановке Лебяжий в Минске: пассажирский поезд Гродно — Минск сбил 29-летнего мужчину из Радошковичей.

По всем фактам проводятся проверки, устанавливаются обстоятельства происшествий.

С начала года на железной дороге Беларуси произошло 17 несчастных случаев, в результате которых погибли 11 человек.