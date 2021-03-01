Снова лопаются трубы - теперь уже в Круглом

Источник материала: Tut.by

В Круглом днем 28 февраля прорвало трубу, из-за чего без холодной воды остались 15 многоквартирных и 40 частных жилых домов, сообщает МЧС. Аварию устранили за несколько часов.



Фото:newsru.co.il

Сообщение об аварии поступило в 15.10, холодное водоснабжение восстановили чуть меньше чем через 2,5 часа.

Трубы водоснабжения в разных городах Беларуси в начале 2021 года лопаются с пугающим постоянством. Напомним, вечером 21 января в стране случился глобальный коллапс в системе ЖКХ. Вода залила многоэтажки Могилева и Бобруйска — лопнули трубы системы горячего водоснабжения. В бобруйском доме из-за потока горячей воды даже раскрошилась лестница .

Горячая вода и отопление в это же время, вечером 21 января, пропали в Минске в микрорайонах Юго-Запад, Малиновка, Михалово. Из-за этого перенесли занятия в школах. В Орше 21 января из-за аварии на тепломагистрали на улице Советской без отопления остались 7 микрорайонов.

4 февраля практически в одно время прорвало трубы с холодной водой в Кричеве и агрогородке Родня Климовичского района. На несколько часов без холодного водоснабжения остались более 320 домов и детский сад. Вечером 23 февраля без холодной воды в Кличеве вечером остались гостиница и 62 дома .