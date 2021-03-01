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Снова лопаются трубы - теперь уже в Круглом
Источник материала: Tut.by
В Круглом днем 28 февраля прорвало трубу, из-за чего без холодной воды остались 15 многоквартирных и 40 частных жилых домов,
Сообщение об аварии поступило в 15.10, холодное водоснабжение восстановили чуть меньше чем через 2,5 часа.
Трубы водоснабжения в разных городах Беларуси в начале 2021 года лопаются с пугающим постоянством. Напомним, вечером 21 января в стране случился глобальный коллапс в системе ЖКХ. Вода залила многоэтажки Могилева и Бобруйска — лопнули трубы системы горячего водоснабжения. В бобруйском доме из-за потока горячей воды даже
Горячая вода и отопление в это же время, вечером 21 января,
4 февраля практически в одно время
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Без холодной воды на несколько часов остались 15 многоквартирных и 40 частных жилых домов.
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