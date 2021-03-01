Противники Пашиняна ворвались в правительственное здание в Ереване

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мар – Sputnik. Группа демонстрантов ворвалась в понедельник в правительственное здание в центре Еревана, где расположено несколько министерств, с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает Sputnik Армения .

Противники действующей власти провели акцию в фойе здания и призвали сотрудников министерств не участвовать в провластном митинге. Акция продлилась несколько минут. После того, как демонстранты проскандировали лозунги с требованием отставки премьера, они покинули здание.

Митинг за митингом

На вечер понедельника в Ереване запланированы два митинга. Оппозиция соберется на проспекте Баграмяна напротив здания парламента в 17:00 по минскому времени. Здесь разбит палаточный лагерь протестующих.

Сторонники Никола Пашиняна планируют собраться в 17:30 на площади Республики, где уже сооружают сцену и дежурят автобусы с полицией.

С чего все началось

Очередной политический кризис разгорелся в Армении после комментария премьера Пашиняна о российских "Искандерах" . Замначальника генштаба ВС Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну.

В минувший четверг, 25 февраля, ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку госпереворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

Президент Армении Армен Саркисян, однако, в субботу принял решение не подписывать предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба. В понедельник Совбез Армении осудил попытки вовлечь ВС в политические процессы и призвал президента подписать указ об увольнении Оника Гаспаряна.

Позиция России

Как заявили в Минобороны России, Пашиняна ввели в заблуждение по поводу "Искандеров".

"По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся", - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Ситуацию, сложившуюся в Армении, обсудили президент России Владимир Путин и армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, "Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона" и "призвал все стороны к сдержанности".