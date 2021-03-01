|
Противники Пашиняна ворвались в правительственное здание в Ереване
01.03.2021 13:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар – Sputnik. Группа демонстрантов ворвалась в понедельник в правительственное здание в центре Еревана, где расположено несколько министерств, с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает
Противники действующей власти провели акцию в фойе здания и призвали сотрудников министерств не участвовать в провластном митинге. Акция продлилась несколько минут. После того, как демонстранты проскандировали лозунги с требованием отставки премьера, они покинули здание.
Митинг за митингом
На вечер понедельника в Ереване запланированы два митинга. Оппозиция соберется на проспекте Баграмяна напротив здания парламента в 17:00 по минскому времени. Здесь разбит палаточный лагерь протестующих.
Сторонники Никола Пашиняна планируют собраться в 17:30 на площади Республики, где уже сооружают сцену и дежурят автобусы с полицией.
С чего все началось
Очередной политический
© Sputnik / Sputnik
В минувший четверг, 25 февраля, ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как
Президент Армении Армен Саркисян, однако, в субботу принял решение не подписывать предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба. В понедельник Совбез Армении осудил попытки вовлечь ВС в политические процессы и призвал президента подписать указ об увольнении Оника Гаспаряна.
Позиция России
Как заявили в Минобороны России, Пашиняна ввели в заблуждение по поводу "Искандеров".
"По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся", - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Ситуацию, сложившуюся в Армении,
Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, "Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона" и "призвал все стороны к сдержанности".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оппозиция находится возле парламента, где уже возвела баррикады и разбила палаточный лагерь, и требует отставки армянского премьера.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)