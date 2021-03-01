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Смертельное ДТП на скорости 165 км/ч: водителя будут судить
01.03.2021 14:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар - Sputnik. УСК по Витебской области завершил расследование уголовного дела об аварии, в которой погибло два пассажира, сообщили в СК.
ДТП произошло 11 августа 2020 года, когда автомобиль BMW 525 под управлением 29-летнего мужчины двигался по 257-му километру дороги М-3 Минск – Витебск в Витебском районе. Скорость автомобиля была 165 км/ч. Водитель не справился с управлением, допустил занос, после чего съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.
© Photo : УГАИ ГУВД Мингорисполкома
"Расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Витебском районе, в результате которого погибли два человека, завершено. Водителю предъявлено обвинение. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
В результате инцидента два пассажира - 28 и 46 лет - от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.
"Автотехнической экспертизой установлена скорость движения автомобиля в момент ДТП - не менее 165 км/ч. Согласно заключению судебной химической экспертизы, в крови водителя обнаружен этиловый спирт в концентрации 2,48 промилле", - рассказала Лазько.
Он уточнила, что в момент происшествия пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.
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Расследование уголовного дела, в котором погибли двое мужчин, длилось 7 месяцев, к водителю применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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