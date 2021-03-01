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Звезда группы Little Big скончалась в Санкт-Петербурге

01.03.2021 14:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Скончалась звезда российской группы Little Big - Анна Кастельянос: экс-солистку и актрису нашли в ее же квартире в Санкт-Петербурге.

39-летняя экс-участница популярной группы и инстадива давно испытывала проблемы со здоровьем. В последние недели все желающие навещали звезду в ее квартире. Из-за сильной боли в спине, Анна, у который была инвалидность третьей группы, практически не вставала.

Кастельянос умерла на 40-м году жизни: тело экс-участницы Little Big обнаружила волонтер, которая пришла к ней в гости и сразу же вызвала отряд скорой помощи и полицию.

Напомним, что Кастельянос прославилась за свои роли в сериалах "Ментовские воины" и "Клад", а также как участница коллектива Little Big, в котором проработала три года.

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По словам источников, 39-летняя артистка давно жаловалась на проблемы со здоровьем, но ее смерть стала абсолютной неожиданностью для близких и поклонников.
 
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