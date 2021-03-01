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Снежная глыба упала с крыши на девочку в Северодвинске
Источник материала: Tut.by
Всего шаг отделял маленькую девочку из российского Северодвинска от трагедии: огромная глыба затвердевшего снега упала на нее с крыши. Школьнице повезло: задело ее совсем чуть-чуть. По словам очевидцев, ребенок отделался испугом и царапиной, а вот на местные коммунальные службы уже обрушилось много критики.
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Ребенок почти не пострадал.
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