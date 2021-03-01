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Стала известна причина поломки поезда "Штадлер", ехавшего из Гомеля в Минск

01.03.2021 15:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мар – Sputnik. Поломка подвижного состава произошла 16 февраля. В результате поезд межрегиональных линий бизнес-класса №707 Гомель–Минск был остановлен на перегоне Салтановка–Хальч.

БЖД была вынуждена пересадить пассажиров на другой поезд. Задержка прибытии в Минск составила 3 часа 45 минут, сообщает пресс-центр БЖД.

Для установления причины произошедшего Белорусской железной дорогой совместно с компанией "Штадлер Минск" было проведено служебное расследование.

"По результатам расследования был выявлен конструктивный недостаток клапана компрессорной установки, допущенный производителем при его проектировании и изготовлении", – отметили в БЖД.

"Штадлер" устранит дефект, ставший причиной поломки поезда Гомель-Минск, и возместит потери, сообщили в БЖД.

Поезда компании Stadler начали использоваться для перевозки пассажиров в Беларуси в 2011 году.

На текущий момент на БЖД курсируют 18 электропоездов производства швейцарской компании Stadler Rail Group.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Специалисты Белорусской железной дороги и представители компании "Штадлер Минск" провели совместное расследование.
 
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