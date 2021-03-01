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Стала известна причина поломки поезда "Штадлер", ехавшего из Гомеля в Минск
01.03.2021 15:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар – Sputnik. Поломка подвижного состава произошла 16 февраля. В результате поезд межрегиональных линий бизнес-класса №707 Гомель–Минск был остановлен на перегоне Салтановка–Хальч.
БЖД была вынуждена пересадить пассажиров на другой поезд. Задержка прибытии в Минск составила 3 часа 45 минут, сообщает пресс-центр БЖД.
Для установления причины произошедшего Белорусской железной дорогой совместно с компанией "Штадлер Минск" было проведено служебное расследование.
"По результатам расследования был выявлен конструктивный недостаток клапана компрессорной установки, допущенный производителем при его проектировании и изготовлении", – отметили в БЖД.
"Штадлер" устранит дефект, ставший причиной поломки поезда Гомель-Минск, и возместит потери, сообщили в БЖД.
Поезда компании Stadler начали использоваться для перевозки пассажиров в Беларуси в 2011 году.
На текущий момент на БЖД курсируют 18 электропоездов производства швейцарской компании Stadler Rail Group.
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Специалисты Белорусской железной дороги и представители компании "Штадлер Минск" провели совместное расследование.
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