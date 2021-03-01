Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мар – Sputnik. Водитель легкового автомобиля сбил шестилетнего ребенка в Гродно, уехал с места аварии, но потом "сдался" ГАИ, сообщили в дорожной инспекции облисполкома.

ДТП произошло днем в воскресенье 28 февраля на дворовой территории на улице Лиможа.

"Водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на малолетнего пешехода. Мальчик выбежал с правой стороны из-за припаркованных автомобилей, – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что после этого 33-летний мужчина передал мальчика матери, а сам уехал. При этом, уже спустя три часа, он сам приехал в ГАИ и заявил о ДТП.

По информации инспекции, ребенок в аварии получил перелом ноги и был доставлен в больницу для оказания помощи.

Материалы по факту данного происшествия инспекторы передали в местное отделение Следственного комитета для проведения проверки.