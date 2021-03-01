Суд Парижа приговорил Саркози к трем годам тюремного заключения

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мар - Sputnik. Суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по "делу о прослушке".

Саркози приговорили к трем годам тюремного заключения, два из которых – условно. Он стал первым из бывших французских президентов, кто получил реальный тюремный срок.

"Дело о прослушке" относится к 2014 году, в суде его рассматривали с конца ноября по начало декабря 2020 года. Финансовая прокуратура требовала приговорить 66-летнего экс-президента Франции к четырем годам тюремного заключения, два из которых условно.

Сам Саркози много раз опровергал выдвинутые против него обвинения. В ходе процесса настаивал, что не использовал служебное положение в личных целях и не совершал ни малейшего коррупционного деяния.

Напомним, Николя Саркози был 23-м президентом Франции, он занимал этот пост с 16 мая 2007-го по 15 мая 2012-го.