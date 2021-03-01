Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мар – Sputnik. Минская милиция подвела итоги оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал" – из Беларуси будут депортированы 37 иностранных граждан, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Операцию столичные правоохранители проводили в Минске с 24 по 25 февраля текущего года – проверяли рынки, гостиницы, общежития, железнодорожные станции, стройки, частные адреса.

"В ходе проводимых мероприятий за нарушение законодательства выявлено и привлечено к административной ответственности 254 гражданина", – сказали в ГУВД.

Там также уточнили, что в отношении 37 иностранцев милицией принято решение о депортации или высылке из Беларуси.

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