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Милиция Минска провела операцию "Нелегал": депортируют 37 иностранцев
01.03.2021 18:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар – Sputnik. Минская милиция подвела итоги оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал" – из Беларуси будут депортированы 37 иностранных граждан, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
© Photo : ГУВД Минска
Операцию столичные правоохранители проводили в Минске с 24 по 25 февраля текущего года – проверяли рынки, гостиницы, общежития, железнодорожные станции, стройки, частные адреса.
"В ходе проводимых мероприятий за нарушение законодательства выявлено и привлечено к административной ответственности 254 гражданина", – сказали в ГУВД.
Там также уточнили, что в отношении 37 иностранцев милицией принято решение о депортации или высылке из Беларуси.
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Всего за нарушение правил пребывания в Беларуси правоохранители оштрафовали более 250 иностранных граждан.
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