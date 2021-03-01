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Взорвавшееся колесо прицепа убило рабочего в Верхнедвинске

01.03.2021 19:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мар – Sputnik. Рабочий погиб в Верхнедвинске в результате взрыва колеса прицепа для трактора, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

© Photo : СК Беларуси
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По ее словам, трагический инцидент произошел днем в понедельник 1 марта на территории одного из предприятий.

"Мужчина накачивал колесо автомобиля. При перемещении колеса для дальнейшей установки, оно взорвалось", – сказала Лазько.

Она также добавила, что рабочий получил травмы, его коллеги вызвали на место скорую, однако впоследствии 53-летний гражданин умер в больнице.

На предприятии работала следственно-оперативная группа, изымается документация, опрашиваются рабочие. По факту гибели мужчины Верхнедвинский райотдел СК проводит проверку.

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Теги: Минск
 
 
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Колесо взорвалось, когда рабочий предприятия его накачал и собирался установить на тракторный прицеп.
 
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