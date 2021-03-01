В Верхнедвинске погиб рабочий - взорвалось накачанное им колесо

Источник материала: Tut.by

В Верхнедвинске 1 марта погиб 53-летний рабочий: он накачивал автомобильное колесо — и оно взорвалось, сообщает СК.





Трагедия произошла днем 1 марта на территории одного из предприятий в Верхнедвинске.

53-летний рабочий накачивал колесо автомобиля. Когда перемещал его, чтобы установить на машину, колесо взорвалось.

Мужчина получил травмы. Коллеги вызвали скорую. В больнице пострадавший умер.