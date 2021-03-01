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В Верхнедвинске погиб рабочий - взорвалось накачанное им колесо
Источник материала: Tut.by
В Верхнедвинске 1 марта погиб 53-летний рабочий: он накачивал автомобильное колесо — и оно взорвалось, сообщает СК.
Трагедия произошла днем 1 марта на территории одного из предприятий в Верхнедвинске.
53-летний рабочий накачивал колесо автомобиля. Когда перемещал его, чтобы установить на машину, колесо взорвалось.
Мужчина получил травмы. Коллеги вызвали скорую. В больнице пострадавший умер.
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Трагедия произошла днем 1 марта на территории одного из предприятий в Верхнедвинске.
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