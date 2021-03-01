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В Верхнедвинске погиб рабочий - взорвалось накачанное им колесо

01.03.2021 20:35 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Верхнедвинске 1 марта погиб 53-летний рабочий: он накачивал автомобильное колесо — и оно взорвалось, сообщает СК.


Трагедия произошла днем 1 марта на территории одного из предприятий в Верхнедвинске.

53-летний рабочий накачивал колесо автомобиля. Когда перемещал его, чтобы установить на машину, колесо взорвалось.

Мужчина получил травмы. Коллеги вызвали скорую. В больнице пострадавший умер.

 
 
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Трагедия произошла днем 1 марта на территории одного из предприятий в Верхнедвинске.
 
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