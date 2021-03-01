Неизвестная болезнь в Конго унесла жизни 14 человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мар – Sputnik. Эпидемия неизвестной болезни началась в провинции Кванго, расположенной на западе Республики Конго, сообщила местная газета Actualite

Депутаты региона уже обратились к спикеру парламента страны с просьбой принять по данному поводу экстренные меры.

"Неизвестная болезнь убивает земляков, уже погибли 14 человек. Происхождение болезни до сих пор неизвестно", – сообщил изданию парламентарий Паси Запамба.

В свою очередь губернатор провинции Жан-Мари Пти-Пти агентству Франс Пресс заявил, что первый случай заражения неизвестной болезнью был выявлен в провинции месяц назад.

По его данным, ее жертвами становились в основном пожилые люди – в возрасте от 60 до 80 лет.

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