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Неизвестная болезнь в Конго унесла жизни 14 человек
02.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар – Sputnik. Эпидемия неизвестной болезни началась в провинции Кванго, расположенной на западе Республики Конго, сообщила местная газета Actualite
© REUTERS / Baz Ratner
Депутаты региона уже обратились к спикеру парламента страны с просьбой принять по данному поводу экстренные меры.
"Неизвестная болезнь убивает земляков, уже погибли 14 человек. Происхождение болезни до сих пор неизвестно", – сообщил изданию парламентарий Паси Запамба.
В свою очередь губернатор провинции Жан-Мари Пти-Пти агентству Франс Пресс заявил, что первый случай заражения неизвестной болезнью был выявлен в провинции месяц назад.
По его данным, ее жертвами становились в основном пожилые люди – в возрасте от 60 до 80 лет.
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По данным местных властей, жертвами болезни становились в основном пожилые люди – в возрасте от 60 до 80 лет.
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