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В Глубокском районе семья делила дедушкины деньги: все закончилось грабежом
Источник материала: Tut.by
В Глубокском районе две семьи решили уладить финансовые вопросы. Дело закончилось грабежом. Подробности истории
39-летнюю женщину родня пригласила как свидетельницу на совете, где обсуждали семейные финансовые вопросы. Решали, что делать с 7,5 тысячами долларов, принадлежащих 85-летнему дяде. Когда пересчитывали деньги, женщина выхватила деньги и заявила, что вся сумма — ее.
Родственники уговаривали женщину вернуть деньги, потом стали отбирать силой. Удалось забрать 2 тысячи долларов. С остальными 5,5 тысячами женщина выбежала из дома, села в машину и уехала.
Родня пенсионера позвонила в милицию. Женщину вскоре задержали в Глубоком: она отвезла доллары на сохранение еще одной родственнице. Там всю сумму и обнаружили.
Возбуждено уголовное дело за грабеж.
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Решали, что делать с 7,5 тысячами долларов, принадлежащих 85-летнему мужчине.
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