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В Глубокском районе семья делила дедушкины деньги: все закончилось грабежом

02.03.2021 07:41 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Глубокском районе две семьи решили уладить финансовые вопросы. Дело закончилось грабежом. Подробности истории рассказывает милиция региона.


Фото: Alexander Mils, unsplash.com

39-летнюю женщину родня пригласила как свидетельницу на совете, где обсуждали семейные финансовые вопросы. Решали, что делать с 7,5 тысячами долларов, принадлежащих 85-летнему дяде. Когда пересчитывали деньги, женщина выхватила деньги и заявила, что вся сумма — ее.

Родственники уговаривали женщину вернуть деньги, потом стали отбирать силой. Удалось забрать 2 тысячи долларов. С остальными 5,5 тысячами женщина выбежала из дома, села в машину и уехала.

Родня пенсионера позвонила в милицию. Женщину вскоре задержали в Глубоком: она отвезла доллары на сохранение еще одной родственнице. Там всю сумму и обнаружили.

Возбуждено уголовное дело за грабеж.

 
 
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Решали, что делать с 7,5 тысячами долларов, принадлежащих 85-летнему мужчине.
 
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