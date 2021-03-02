В Глубокском районе семья делила дедушкины деньги: все закончилось грабежом

Источник материала: Tut.by

В Глубокском районе две семьи решили уладить финансовые вопросы. Дело закончилось грабежом. Подробности истории рассказывает милиция региона.



Фото: Alexander Mils, unsplash.com

39-летнюю женщину родня пригласила как свидетельницу на совете, где обсуждали семейные финансовые вопросы. Решали, что делать с 7,5 тысячами долларов, принадлежащих 85-летнему дяде. Когда пересчитывали деньги, женщина выхватила деньги и заявила, что вся сумма — ее.

Родственники уговаривали женщину вернуть деньги, потом стали отбирать силой. Удалось забрать 2 тысячи долларов. С остальными 5,5 тысячами женщина выбежала из дома, села в машину и уехала.

Родня пенсионера позвонила в милицию. Женщину вскоре задержали в Глубоком: она отвезла доллары на сохранение еще одной родственнице. Там всю сумму и обнаружили.

Возбуждено уголовное дело за грабеж.