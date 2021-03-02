Взятка за покровительство: в Смолевичах начинают судить оперативника

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мар – Sputnik. Суд Смолевичского района начинает рассмотрение уголовного дела в отношении местного милиционера, которого обвиняют в получении взятки, сообщили в суде.

Сотрудник смолевичской милиции 1996 года рождения был задержан по подозрению в получении взятки от местного коммерсанта, в отношении оперативника было возбуждено уголовное дело

"Первое судебное заседание по делу начнется сегодня в 10:00", – сообщили Sputnik во вторник в суде. Там уточнили, что к обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как следует из материалов дела, на момент задержания обвиняемый являлся оперуполномоченным отделения по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции ОВД Смолевичского райисполкома.

Он обвиняется в том, что, используя свои служебные полномочия, после неоднократного выдвижения требований бывшему председателю кооператива "П-2009", в отношении которого проводилась проверка, получил от него 5 тысяч долларов.

В уголовном деле указано, что между оперативником ОБЭП и коммерсантом накануне коррупционного преступления проходили "личные встречи и велись телефонные разговоры".

Следствие выдвинуло обвинение милиционеру в получении взятки за покровительство и попустительство по службе, его будут судить по ч. 2 ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

В прошлом году в Беларуси судами вынесено более 630 обвинительных приговоров за преступления против интересов службы, из них за получение взяток – более 230 приговоров, за дачу взяток – более 150 и за превышение служебных полномочий – почти 60.

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