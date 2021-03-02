СК передал в Генпрокуратуру документы для экстрадиции Тихановской

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мар - Sputnik. Следственный комитет Беларуси передал в Генеральную прокуратуру документы на экстрадицию экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, об этом во вторник сообщили в СК.

По информации следствия, была получена информация о том что лица из ближайшего окружения Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату административных зданий на территории Гомеля. Для того, чтобы осуществить этот план, проводились поиски желающих, в том числе среди бывших военных, правоохранителей и сотрудников МЧС.

"С целью проработки и подробного планирования своих действий, обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала, в том числе, сама Тихановская", - говорится в сообщении.

Ролик с переговорами, в которых участвовала Тихановская и ее доверенные лица, опубликовал СК. В нем обсуждается план по захвату зданий, а также выделение денежных средств на покупку газовых баллончиков, электрошокеров, раций и других предметов, которые были необходимы для осуществления задуманного.

Основные фигуранты дела были задержаны в период с 6 по 8 августа прошлого года, им было предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса (приготовление к массовым беспорядкам и к захвату сооружений и зданий). Следователи изучили видеозаписи и установили, что голоса переговорщиков принадлежат Тихановской и ее сторонникам.

Задержанные лица находятся под стражей, что касается Тихановской, то по результатам расследования уголовного дела документы на ее экстрадицию переданы в Генпрокуратуру. Тихановская на данный момент находится на территории Евросоюза.

Протесты после выборов

Президентские выборы прошли в Беларуси 9 августа, на них в шестой раз одержал победу Александр Лукашенко, он набрал, по данным ЦИК, 80,1% голосов. В этот же день в Минске и в регионах начались акции протеста, они были сопряжены с беспорядками, для подавления которых правоохранителями были использованы спецсредства. Постепенно протесты изменили характер на локальный, количество их участников снижалось. Уже в феврале этого года КГБ заявил, что обстановка в стране стабилизировалась.

Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская и требует проведения нового голосования. В отношении ряда членов созданного по инициативе оппозиции координационного совета возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти. Тихановская также является фигурантом дела о попытке захвата власти, она объявлена в межгосударственный розыск как в Беларуси, так и России.