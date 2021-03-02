В Петриковском районе лошадь угодила в яму для загрузки зерна: понадобилась помощь спасателей

Источник материала: Tut.by

В Петриковском районе лошадь упала в яму и самостоятельно выбраться из нее не смогла. Подробности спасательной операции рассказали в МЧС.

Инцидент произошел вечером 1 марта в деревне Куритичи. Животное угодило в двухметровую неэксплуатируемую яму для загрузки зерна.

Спасатели вытащили лошадь.