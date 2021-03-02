|
В Петриковском районе лошадь угодила в яму для загрузки зерна: понадобилась помощь спасателей
Источник материала: Tut.by
В Петриковском районе лошадь упала в яму и самостоятельно выбраться из нее не смогла. Подробности спасательной операции
Инцидент произошел вечером 1 марта в деревне Куритичи. Животное угодило в двухметровую неэксплуатируемую яму для загрузки зерна.
Спасатели вытащили лошадь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел вечером 1 марта в деревне Куритичи.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)