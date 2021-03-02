Семь пуль в теле: собаку жестоко расстреляли в Новогрудке

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 2 мар – Sputnik, Инна Гришук. Неизвестные в Новогрудке в очередной раз расстреляли собаку, это произошло на пустыре недалеко от частного сектора и торговых центров, куда ежедневно приезжают сотни людей.

После того, как пес умер, защитники животных написали заявление в милицию, они просят найти живодера и наказать его по всей строгости.

Прожила час после расстрела

"Пес умирал у меня на руках. Я была с ним на заднем сидении машины, мы ехали в ветклинику в Лиду, было видно, что у него пулевая рана. В какой-то момент из нее фонтаном хлынула кровь, пес начал дергаться и вскоре затих", – вспоминает основатель пункта временного содержания животных "Хутор" в Новогрудке Ольга Шот.

По ее словам, раненную собаку в Новогрудке нашли в минувшую пятницу днем на пустыре по улице Советской. Окровавленный пес лежал недалеко от площадки, где находится много популярных в райцентре магазинов, рядом склады, СТО, заправка, площадка для выгула собак, чуть дальше – сектор жилой застройки.

© Photo : предоставлено Ольгой Шот Рентген погибшей собаки - на снимке видны застрявшие пули

Местные волонтеры практически сразу отправились спасать пса, по дороге позвонили в ветклинику и предупредили врачей, что приедут со сложным пациентом. Но довести к врачам собаку не успели.

Написали заявление в милицию

В тот же день, по словам Ольги, они с волонтером съездили в районную ветстанцию, там подтвердили, что рана на теле погибшего пса получена от пули. После этого волонтеры позвонили в милицию, чтобы написать заявление.

"Я рассказала участковому, что и где произошло. Он осмотрел пса, также сказал, что у него пулевое ранение. Я спросила, нужно ли делать вскрытие, привозить извлеченную из тела пулю. Он сказал, что ничего не нужно, посоветовал просто закопать собаку", – говорит зоозащитница и добавляет:

"Стреляли в людном месте. Это нельзя просто так оставлять. Потому что сегодня человек стреляет в беззащитную собаку. А в следующий раз вдруг начнет стрелять по нашим детям или родителям".

Заявление в милиции приняли и пообещали разобраться в случившемся.

Насчитали семь пуль

Осмотр тела умершей собаки по инициативе волонтеров все-таки сделали. По словам Ольги, в ветеринарной клинике в Лиде врачи сильно удивились, когда увидели рентгеновские снимки. Оказалось, что в теле собаки была не одна, а целых семь пуль. Они находились в разных частях тела.

"Единственной видимой травмой была проникающая рана в грудную полость. Пуля проникла в грудную клетку, вызвала сильное кровотечение, была травма легкого, несовместимая с жизнью. Небольшой шанс спасти собаку был, если бы его экстренно доставили в клинику", – пояснил ветеринар Павел Жульпа, который делал осмотр погибшей собаки.

Он уточнил, что пулю, которая стала для собаки смертельной, удалось достать. Судя по всему, стреляли из пневматического оружия. Остальные шесть пуль в теле собаки на рентгене выглядели точно также, как и извлеченный из грудной клетки экземпляр. Они были в области тазобедренного сустава, шеи, правой лапы, но не смогли задеть жизненно важные органы. Доставать их не стали, так как это старые травмы, отверстия успели затянуться. Врач-ветеринар не смог дать точный ответ, когда в предыдущие разы могли стрелять по собаке. Это могло быть месяц или два месяца назад.

Видел, как стреляли в собаку

В тот же день с Ольгой связался свидетель жестокой расправы над погибшим псом, который видел момент расстрела и смог запомнить номер машины. Мужчина работает неподалеку и сначала услышал крики женщины, которая просила: "Остановитесь! Прекратите! Зачем вы это делаете?"

© Photo : Предоставлено Ольгой Шот Пуля, которую извлекли из тела собаки - выпущена из пневматического оружия

Со слов свидетеля, неизвестные находились в машине на минских номерах, стреляли через открытую дверь, не выходя из авто.

"Мы хотели поговорить с женщиной, которая пыталась остановить этих людей, но она находилась в сильном шоке, ее сын сказал, что ей будет тяжело вспоминать эту историю", – добавила Ольга.

Собеседница также уточнила, что погибший пес был очень старым, в ветклинике установили, что ему 10 или 15 лет.

"У него была катаракта, отсутствовала часть зубов. Говорить о том, что стрелявший хотел как-то защититься от пса, нельзя. Этот пес был старый, немощный и безобидный", – отметила зоозащитница.

Кто-то постоянно стреляет в животных

Выяснилось, что это не первый случай расстрела животных в Новогрудке, зоозащитники насчитали 21 животное. Всех находили в одном и том же районе.

"Подобных случаев уже 21, это не считая расстрелянных птиц. Некоторых животных нам удалось спасти, многих приходилось усыплять, так как пули раздробили кости таза или позвоночника. В большинстве случаев в животных стреляли такими же пулями, как в последний раз, резиновые с заостренным кончиком, похожие на биатлонные, в двух случаях были металлические шарики", – отметила зоозащитница.

Есть ли у дела перспективы?

В пресс-службе УВД Гродненского облисполкома Sputnik подтвердили, что в Новогрудское РОВД поступило заявление по факту расстрела пса. По данному случаю проводится проверка.

По белорусским законам, за жестокое обращение с животными предусмотрена как административная, так и у головная ответственность. Это ст. 15.45 КоАП Беларуси "Жестокое обращение с животными, повлекшее смерть или увечье (истязание животных)" и по ст. 339-1 УК Беларуси "Жестокое обращение с животными". Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до одного года, если истязание закончилось гибелью или увечьями животного.

Правда, самое сложное в таких ситуациях – это найти стрелка по животным и доказать его виновность. В основном, по животным стреляют из пневматического оружия, которое может купить любой желающий, регистрировать и получать специальное разрешение не нужно.

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