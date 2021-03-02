Суд вынес обвинительный приговор по делу журналистки TUT.BY и врача БСМП

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мар – Sputnik. Cуд Московского района Минска огласил приговор по делу о разглашении врачебной тайны о погибшем активисте оппозиции Романе Бондаренко.

Обвиняемыми по данному делу проходят сотрудница портала TUT.BY, журналист Екатерина Борисевич и врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин. Они были задержаны в рамках уголовного дела о разглашении медицинских сведений о Романе Бондаренко. Уголовное дело в отношении Борисевич и Сорокина возбудила Генеральная прокуратура.

Суд проходил за закрытыми дверями.

Борисевич признана виновной в подстрекательстве к разглашению врачебной тайны, ей назначено 6 месяцев лишения свободы и штраф 100 базовых, доктор Сорокин признан виновным в разглашении врачебной тайны, ему назначено 2 года лишения свободы с отсрочкой на год и штраф 50 базовых.

Суть обвинения

Как отмечали ранее в Генпрокуратуре, "Борисевич с 12 по 13 ноября 2020 года в нарушение порядка получения, предоставления и распространения информации, составляющей врачебную тайну, без согласия пациента или иных уполномоченных лиц в ходе неоднократных соединений по сетям электросвязи с Сорокиным путем просьб и уговоров склонила его к предоставлению устной информации о пациенте больницы Романе Бондаренко, проходившем лечение и скончавшемся в указанном учреждении 12 ноября 2020 года, а также к передаче через мессенджер Telegram фотокопий медицинской документации Бондаренко".

Также Генпрокуратура сообщала, что доктор Сорокин, поддавшись уговорам, умышленно незаконно разгласил сведения о факте поступления Бондаренко в стационар и состоянии его здоровья, наличии заболевания, диагнозе, результатах медицинского освидетельствования и иные данные, в том числе личного характера.

"Распространение информации, в том числе ложной, неограниченному кругу лиц и ее противопоставление официальным комментариям госорганов вызвали общественный резонанс и создали атмосферу недоверия к компетентным службам. Это негативно повлияло на состояние правопорядка и повлекло за собой тяжкие последствия – привело к повышению напряженности в обществе, побудило граждан к проведению незаконных массовых мероприятий, иным противоправным деяниям", – заявили в генпрокуратуре.