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Чемпион Олимпиады-1980 Александр Блинов найден мертвым
02.03.2021 17:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мар – Sputnik. Умер чемпион Олимпийских игр 1980 года по конному спорту Александр Блинов, сообщила глава международного конного клуба "Прадар" Вита Козлова.
Олимпийский чемпион бесследно исчез в начале февраля: дочь Блинова рассказала, что он в последний раз выходил на связь утром 9 февраля. Родственники обратились в правоохранительные органы и к волонтерам за помощью в поисках 66-летнего мужчины.
"Сегодня у всех конников в глазах слезы, слезы горя... Мы до последнего верили, но... Александра Ивановича Блинова больше нет с нами", - написала Козлова на странице в
Российские СМИ пишут, что тело Блинова было найдено неподалеку от конюшни в деревне Андреевское Можайского района. Подробности смерти бывшего спортсмена не уточняются.
Блинов на Олимпийских играх 1980 года в Москве стал чемпионом в командном троеборье и серебряным призером в личном троеборье.
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66-летний олимпийский чемпион пропал 9 февраля, его поисками занимались полиция и добровольцы.
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