Чемпион Олимпиады-1980 Александр Блинов найден мертвым

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мар – Sputnik. Умер чемпион Олимпийских игр 1980 года по конному спорту Александр Блинов, сообщила глава международного конного клуба "Прадар" Вита Козлова.

Олимпийский чемпион бесследно исчез в начале февраля: дочь Блинова рассказала, что он в последний раз выходил на связь утром 9 февраля. Родственники обратились в правоохранительные органы и к волонтерам за помощью в поисках 66-летнего мужчины.

"Сегодня у всех конников в глазах слезы, слезы горя... Мы до последнего верили, но... Александра Ивановича Блинова больше нет с нами", - написала Козлова на странице в Faceebok .

Российские СМИ пишут, что тело Блинова было найдено неподалеку от конюшни в деревне Андреевское Можайского района. Подробности смерти бывшего спортсмена не уточняются.

Блинов на Олимпийских играх 1980 года в Москве стал чемпионом в командном троеборье и серебряным призером в личном троеборье.